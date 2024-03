O "ideal" de uma graduação

O Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) foi reformado, mas só foi arrumado o que já estava em péssimas condições. Também deixaram claro que era somente isso, pois, afinal de contas, a verba é baixa. Pintaram a fachada, as pixações, colocaram sifão no banheiro de cima, trocaram algumas portas.

Durante a escrita deste texto algo cômico aconteceu: um dos poucos ar-condicionado que funciona começou a vazar água e alagou nossa sala de aula, quase iam remendando com fita, e me questionei: "como consertar algo assim?"

Sei que falta muito e continuará faltando na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A solução de problemas é muita burocrática. É preciso autorização da "matriz" em Cruz das Almas até mesmo para comprar uma maçaneta. O processo é extremamente lento, para tudo. E se você precisar fazer alguma solicitação estando no CAHL – apelidado carinhosamente pelos alunos de CAOS –, provavelmente a internet vai cair.

O que eu quero dizer com meu relato é que situações como essas passam a ser frequentes e deveras frustrantes, mas temos que superar diariamente. Mesmo que quase impossível, acredito que sejam eficazes as tentativas de cobrança do governo, reitoria e estudantes. Cuidar do CAHL é importante, vamos passar boa parte das nossas vidas lá dentro, e afinal, o ingresso no ensino superior ainda é um sonho – é o meu sonho e dos meus pais também, e de todo mundo que está lá dentro.

Quando paro para pensar sobre o lugar em que quero chegar e todas as dificuldades que ainda vou passar, as questões da universidade passam a ser pequenas, mas pensar sobre o lugar em que minha universidade poderia chegar e simplesmente não vai poder por falta de verba, me deixa entristecida.

Desejo que um dia no Brasil a prioridade não seja a construção de novos presídios, mas sim de escolas e universidades de qualidade. Afinal, a educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo.