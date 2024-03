Por que "fábricas de bebês" da Nigéria continuam prosperando

Há uma demanda maior por bebês do sexo masculino, que tendem a ser vendidos por um preço mais alto do que os bebês do sexo feminino.

Clare Ohunayo, ativista e educadora nigeriana, disse à DW que, enquanto houver demanda por bebês, a prática continuará.

Suprindo uma demanda

Ohunayo diz que o negócio se aproveita dos altos níveis de pobreza e do estigma que aflige aqueles casais que não têm filhos na Nigéria. "O desespero que impulsiona a fábrica de bebês é, em parte, movido pelo medo da pobreza como resultado das condições socioeconômicas da Nigéria", disse ela.

Os proprietários dessas instalações onde as meninas são mantidas, os homens que as engravidam e as próprias meninas são todos empurrados pela pobreza, de acordo com Ohunayo.

Algumas jovens nigerianas disseram à DW que permanecem vulneráveis por causa de suas condições de vida precárias. "Essa indústria de reprodução de bebês, embora já exista, prospera porque as pessoas estão realmente estressadas em termos de luta pela vida diária", disse uma jovem moradora de Abuja.