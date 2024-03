Seleção alemã de futebol troca Adidas pela Nike após 70 anos

O fim do contrato de patrocínio é um golpe amargo para a Adidas, que registrou seu primeiro prejuízo em 30 anos no início de março, em meio a um rompimento de contrato tumultuoso com o rapper Kanye West.

Juntos desde o primeiro campeonato mundial

Adolf "Adi" Dassler, fundador da marca alemã de roupas esportivas, sentou-se no banco de reservas ao lado do técnico da então Alemanha Ocidental, Sepp Herberger, quando a equipe alemã venceu a Copa do Mundo pela primeira vez em 1954, usando as chuteiras de cravos aparafusados de sua empresa.

Dassler não inventou as chuteiras de cravos aparafusados, como muitos acreditam. Elas haviam sido criadas alguns anos antes pelo sapateiro alemão Alexander Salot, que registrou sua invenção no escritório de patentes em 30 de agosto de 1949.

Mas as chuteiras certamente ajudaram os alemães a vencer a Hungria na final da Copa do Mundo de 1954. Desde então, a empresa de Dassler vem fornecendo seus equipamentos ao futebol alemão.

bl (dpa, Reuters, AP)