UE e EUA pedem cessar-fogo em Gaza

O crescente número de mortos e o agravamento do desastre humanitário em Gaza, porém, levou o bloco a buscar união para pressionar por ações mais urgentes.

"Declaração forte e unificada dos líderes da UE sobre o Oriente Médio no #EUCO nesta noite! A UE pede uma pausa humanitária imediata que leve a um cessar-fogo sustentável. Acesso humanitário integral e seguro em Gaza é essencial para levar à população civil assistência para salvar vidas na situação catastrófica em Gaza", escreveu Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, no X.

Estados Unidos pressionam por cessar-fogo

A decisão do Conselho Europeu foi tomada no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram que apresentarão nesta sexta-feira, em reunião do Conselho de Segurança da ONU, uma proposta de resolução que determina um "cessar-fogo imediato e sustentável" em Gaza, para proteger a população civil e permitir a chegada de ajuda humanitária para mais de 2 milhões de palestinos famintos.

O anúncio da Casa Branca também significa aumento da pressão sobre Israel. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, Washington vinha se opondo a pedidos por cessar-fogo, a chegou a vetar três propostas de resolução nesse sentido no Conselho de Segurança – inclusive uma apresentada pelo Brasil em outubro.

O apoio do governo americano a Israel vem causando danos de popularidade ao presidente Joe Biden entre a sua base de eleitores progressistas. Biden disputará a reeleição em novembro, contra o ex-presidente republicano Donald Trump. Antes de anunciar a proposta de resolução pelo cessar-fogo, a Casa Branca já havia renunciado ao seu direito a veto e se absteve em duas resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança que pediram pausas humanitárias e maior envio de ajuda humanitária aos palestinos.