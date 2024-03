Dessalinização: Opção viável para a escassez de água?

"E o motivo é que a escassez de água está instigando isso. Há cada vez mais usinas de dessalinização surgindo e sendo solicitadas", afirma Qadir.

As usinas de dessalinização removem o sal da água usando destilação térmica, que envolve o aquecimento do líquido e a coleta do vapor, ou por meio de osmose reversa, em que a água é filtrada à medida que é empurrada por uma membrana semipermeável. Atualmente, 56 bilhões de litros de água dessalinizada podem ser produzidos todos os dias, o que equivale a cerca de 7 litros por pessoa no planeta.

Das cerca de 16 mil usinas em operação em todo o mundo, 39% delas estão no Oriente Médio, que, juntamente com o norte da África, é a região com maior escassez de água do mundo.

Em termos globais, apenas cerca de 0,5% de toda a água utilizada vem da dessalinização. Mas em países como Qatar e Bahrein, o número é bem maior: 76% e 56%, respectivamente.

Segundo Qadir, ainda que formas alternativas de obtenção de água potável possam desempenhar um papel importante, como a indução de chuvas artificiais ou o transporte de icebergs para regiões áridas, elas ainda não conseguem atender totalmente à demanda mundial.

Cada vez mais eficiente