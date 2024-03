França carrega responsabilidade histórica por crise do Haiti

"A escravidão gera solo fértil para instabilidade política, e a divisão que ela cria na sociedade não desaparece tão fácil assim", prossegue a historiadora. "Também no Haiti até hoje há uma elite corrupta e um povo em grande parte pobre."

As dívidas do país insular também cimentaram as estruturas de poder hierárquicas, acrescenta o historiador haitiano da Universidade Paris 8 Jean Fritzner Étienne, especializado em colonialismo. "E, no entanto, os haitianos se inspiraram na Revolução Francesa, que transcorrera pouco antes, em 1789. Só que os franceses não aplicaram fora das fronteiras nacionais os princípios da própria revolução: liberdade, igualdade, fraternidade e direitos humanos".

Além disso, os Estados Unidos teriam reforçado a visão do Haiti como país inferior, ao ocupá-lo de 1915 a 1934. Depois, "de 1957 a 1986 apoiaram a brutal ditadura de François e, mais tarde, Jean-Claude Duvalier, conhecidos como 'Papa Doc' e 'Baby Doc'", lembra Étienne. "E até hoje interferem em questões internas."

Improvável França devolver "reparações"

Só em 2003 o ex-presidente Jean-Bertrand Aristide exigiu do governo francês a restituição dos antigos débitos. Na época falava-se de 22 bilhões de dólares. No ano seguinte ele foi derrubado, num golpe de Estado orquestrado pela França e os EUA. Indagado pela DW se pretendia restituir o débito, numa coletiva de imprensa recente o Ministério do Exterior francês declarou que "atualmente isso não está em debate".

Especialistas não contam com uma devolução: "Nenhuma antiga potência colonial faria, isso detonaria uma reação em cadeia, todas as ex-colônias apresentariam exigências", descarta Laurent Giacobbi, pesquisador de geopolítica da América Latina e Caribe no Instituto Francês para Assuntos Internacionais e Estratégicos (Iris).