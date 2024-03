Hackers russos agem contra políticos alemães, diz relatório

Segundo a análise da Mandiant, os hacker usaram nos ataques um novo tipo de malware conhecido como Wineloader.

A reportagem da Der Spiegel afirma que o grupo também realizou ataques contra diversas autoridades ocidentais. Em janeiro, eles conseguiram se infiltrar nas contas de email de alguns dos principais funcionários da Microsoft.

As autoridades internacionais de segurança acreditam que o grupo trabalha sob ordens do Serviço Nacional de Inteligência (FSI) da Rússia, a agência externa de espionagem do Kremlin.

Um alerta do Escritório Alemão de Segurança de Informação (BSI) advertiu que os ciberespiões tentavam ganhar acesso de longo prazo aos bancos de dados e extrair informações dos partidos políticos alemães.

Porque os partidos alemães?

O BSI avalia que poderes estrangeiros estariam particularmente interessados em extrair informações visando as eleições europeias de junho deste ano.