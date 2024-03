Kate Middleton: o que se sabe sobre a doença da princesa britânica

Kate divulgou uma nota afirmando que ela havia feito "experiências com edição" e pedindo desculpa pela "confusão", o que não bastou para aplacar os rumores.

Ela não era vista em público desde o Natal, até o surgimento de imagens na imprensa britânica nesta semana que mostravam a princesa ao lado de seu marido. Mas, mesmo assim, alguns ainda duvidaram que seria de fato Kate que aparecia no vídeo.

Rei Charles 3º "orgulhoso"

Após o anúncio de Kate, o Palácio de Buckingham afirmou que o rei Charles 3º está "muito orgulhoso de Catherine por sua coragem ao revelar o diagnóstico de câncer". Segundo a nota oficial, ele "esteve em contato próximo com sua nora durante as últimas semanas". "Ambas as Majestades [Charles e sua esposa, Camilla] continuarão a oferecer seu amor e apoio a toda a família nestes tempos difíceis".

No mês passado, a família real britânica anunciou que Charles 3° fora diagnosticado com câncer, sem detalhar qual o tipo da doença e em que estágio ela se encontra. Em comunicado, o Palácio de Buckingham explicou que o tumor foi descoberto durante um procedimento cirúrgico ao qual o monarca foi submetido no final de janeiro, para tratar um aumento benigno da próstata, quando passou três noites no hospital.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, desejou melhoras a Kate e afirmou que a princesa "demonstrou enorme bravura com sua declaração". "Quando se trata de questões de saúde, a ela, assim como a qualquer outra pessoa, deve ser concedida a privacidade para se concentrar em seu tratamento e estar com sua amorosa família", afirmou o premiê, em nota.