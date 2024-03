Políticos criticam troca de patrocínio da seleção alemã

O acordo de patrocínio com a Nike terá início em 2027 e se estenderá até pelo menos 2034, disse a DFB em comunicado.

Acordo milionário

Com o novo acordo, a seleção alemã para o ranking dos times de futebol mais bem pagos do mundo. De acordo com o jornal Handelsblatt, a Adidas vai pagar à DFB cerca de 100 milhões de euros por ano, ou um total de mais de 800 milhões pelos 8 anos de contrato – frente aos cerca de 50 milhões de euros anuais oferecidos pela Adidas, conforme o diário. Em comparação: o Real Madrid supostamente recebe da Adidas 120 milhões de euros por temporada e o Barcelona, 105 milhões de euros da Nike.

O anúncio ocorre menos de três meses antes do início da Eurocopa masculina de 2024 na Alemanha (14 de junho a 14 de julho).

"Quase não consigo imaginar uma camisa da seleção alemã sem as três listras" da marca alemã Adidas, reagiu Habeck. "Para mim, Adidas e preto-vermelho-amarelo", as cores da bandeira alemã, "sempre foram inseparáveis ", acrescentou o político do Partido Verde.

"Decisão errada"