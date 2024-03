Robinho é preso em SP para cumprir pena por estupro - Condenado na Itália a 9 anos de detenção, após determinação do STJ, ex-jogador foi levado a penitenciária de Tremembé, no interior paulista, conhecida por receber presos de casos de grande comoção.O ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, chegou no início da madrugada desta sexta-feira (22/03) ao complexo penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo.

Ele foi detido pela Polícia Federal (PF) na noite de quinta-feira em Santos (SP), após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir no dia anterior, por 9 votos a 2, que ele cumpra no Brasil a pena de 9 anos de prisão por estupro. A sentença foi definida pela Justiça da Itália, onde o ex-jogador foi condenado em três instâncias por estupro coletivo ocorrido dentro de uma boate de Milão, em 2013.

O mandado de prisão foi expedido pela Quinta Vara da Justiça Federal em Santos.