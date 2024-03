Rússia classifica movimento LGBT como entidade extremista - Órgão do regime acrescentou o que chamou de "movimento internacional LGBT " à sua lista de entidades "terroristas e extremistas". Moscou vem ampliando repressão às liberdade civis desde o inicio da guerra na Ucrânia.O regime da Rússia acrescentou nesta sexta-feira (22/03) o "movimento internacional LGBT" a uma lista de organizações extremistas e terroristas. A inclusão veio em seguida a uma decisão da Suprema Corte do país, de novembro do ano passado, que acatou um pedido do Ministério da Justiça e determinou que os ativistas LGBTQ+ deveriam ser designados como extremistas.

A agência estatal de notícias RIA disse que a designação se aplica ao "movimento social LGBT e suas unidades estruturais".

A lista é administrada pela agência Rosfinmonitoring, que tem poder para congelar contas bancárias de pessoas ou grupos designados como extremistas ou terroristas.