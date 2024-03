Sala de concertos é alvo de ataque terrorista na Rússia - Imagens mostram homens em roupas camufladas atirando contra espectadores na região metropolitana de Moscou. Explosões também foram registradas no local.Um grupo de atiradores abriu fogo em uma sala de concertos na região metropolitana de Moscou nesta sexta-feira (22/03), deixando várias vítimas. O número oficial de mortos e feridos ainda não foi divulgado.

A agência de notícias russa 112 aponta que pelo menos 40 pessoas morreram. Não ficou claro se a polícia conseguiu neutralizar os agressores.

Segundo as primeiras informações, um grupo formado por entre três a cinco homens armados em trajes camuflados atirou com armas automáticas contra as pessoas no Crocus City Hall, um auditório com capacidade para 6.000 pessoas, que fica no distrito de Krasnogorsk, a cerca de 20 km da capital russa.