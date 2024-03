Um em cada 5 alemães tem pouco interesse pela eleição na UE - Interesse é menor entre eleitores de direita, segundo pesquisa. Migração é a questão mais importante para cerca de 75%, seguida por segurança e defesa, que preocupam 63% dos entrevistados.Um em cada cinco alemães tem pouco interesse nas próximas eleições europeias, marcadas para junho, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (21/03).

Os dados mostram que o interesse no pleito é menor entre os eleitores mais à direita no espectro político. Cerca de 21% dos partidários do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) e 22% dos eleitores do bloco conservador formado por União Democrática Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU) demonstram pouco ou moderado interesse nas eleições da UE.

Apenas 3% dos partidários do Partido Verde não estão interessados nas próximas eleições, enquanto 16% dos eleitores do socialista A Esquerda e 10% dos entrevistados do Partido Social-Democrata (SPD) de centro-esquerda dizem o mesmo.