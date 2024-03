Atentados que marcaram a história recente da Rússia

1999: Bombas em apartamentos

Em setembro de 1999, a Rússia registrou quatro explosões em prédios residenciais nas cidades de Moscou, capital russa; Buynaksk, na República do Daguestão; e Volgodonsk, no sul do país. Os ataques, que espalharam uma onda de medo pelo país, deixaram mais de 300 mortos e outros mais de 1,7 mil feridos.

Enquanto o Kremlin culpou milícias tchetchenas pelos episódios, vários jornalistas e analistas russos ventilaram a hipótese – dispensada por alguns como conspiracionista – de que os atentados a bomba tenham sido orquestrados pela própria inteligência russa.

As explosões foram uma das justificativas para o envio de tropas russas à Tchetchênia, deflagrando a Segunda Guerra da Tchetchênia e impulsionando a popularidade de Vladimir Putin, então primeiro-ministro à época e futuro candidato à Presidência, cargo ao qual ele foi alçado em 2000.

2002: Crise dos reféns do Teatro Dubrovka

Em outubro de 2002, militantes tchetchenos armados invadiram o Teatro Dubrovka, no centro de Moscou, durante uma apresentação do popular musical "Nord-Ost". O local estava lotado, e mais de 900 pessoas, entre público e artistas, foram feitas reféns. Os sequestradores exigiam que as tropas russas deixassem a Tchetchênia.