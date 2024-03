Como honestidade e humildade afetam relacionamentos

Além disso, essas pessoas não têm interesse em se destacar dos outros por meio de símbolos de status e luxo. "Elas são humildes porque seguem regras. Não se colocam acima dos outros ao estabelecerem suas próprias normas", acrescenta a psicóloga.

Parceiros ideais

Esses aspectos da personalidade moldam uma perspectiva particular, explica Reinhardt: indivíduos com uma alta pontuação em honestidade-humildade tendem a confiar mais nos outros. "Eu acredito que as pessoas ao meu redor são como eu sou", completa Reinhardt.

De acordo com Reinhardt, o papel da humildade em relacionamentos é um tema de pesquisa recente. "Humildade significa agir com menos egoísmo, revertendo o seu comportamento em benefício do outro", explica Reinhardt.

Pessoas modestas também tendem a ter uma autoavaliação mais precisa, evitando se colocar em um pedestal. "Elas têm uma visão mais realista de si mesmas, o que contribui positivamente para a comunicação entre casais em um relacionamento", acrescenta a psicóloga.

Pelo menos quando se trata de "humildade valorizada". De acordo com um estudo americano, pessoas com essa forma de humildade podem elogiar os outros sem se desvalorizar ou se comportar de maneira submissa.