O que se sabe sobre o ataque terrorista em Moscou

Naquela noite, uma banda de rock da era soviética chamada Picnic se apresentaria na sala de 6.200 lugares, com ingressos esgotados. Os espectadores ainda se sentavam em suas cadeiras quando o grupo de agressores começou a atirar em civis à queima-roupa.

Segundo testemunhas, eles primeiro abriram fogo no saguão de entrada da casa, através das portas de vidro perto das catracas, e depois seguiram em direção ao salão principal. Vídeos mostraram os terroristas atirando em civis aos gritos com armas automáticas, enquanto alguns corriam para as saídas. Corpos eram então vistos imóveis.

Em seguida, os agressores incendiaram a sala, derramando um líquido inflamável nas cortinas e cadeiras antes de pôr fogo. Vídeos nas redes sociais mostraram chamas tomando o prédio e nuvens de fumaça preta manchando o céu, enquanto luzes azuis de centenas de veículos de emergência piscavam.

O incêndio, que se espalhou por quase 13 mil metros quadrados, levou horas para ser contido. Parte do telhado do Crocus City Hall, que fica em um complexo comercial no distrito de Krasnogorsk, a cerca de 20 km da capital russa, desabou.

As vítimas

O Comitê de Investigação da Rússia, departamento que investiga crises graves, afirmou neste sábado (23/03) que o número de mortos subiu para 115 – uma cifra que ainda deve aumentar em meio às buscas nos escombros estimadas para durar vários dias.