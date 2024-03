Por que o Ramadã atrai cada vez mais não muçulmanos - Celebração do mês sagrado do calendário islâmico é comum entre não muçulmanos no Oriente Médio, mas não em países de maioria cristã, onde o Ramadã vem ganhando cada vez mais espaço.Pode parecer estranho para um muçulmano praticante dizer isto, mas Kholoud Khardoum, uma escritora de 53 anos que mora em Bagdá, no Iraque, é categórica: "Nem todo Ramadã tem necessariamente a ver com religião", afirma. "Também tem a ver com a atmosfera e a tradição de as pessoas se reunirem."

O Iraque é um país de maioria muçulmana, mas em áreas onde diferentes comunidades religiosas vivem juntas, é comum encontrar não muçulmanos participando de celebrações em torno do Ramadã, diz ela à DW, ao explicar o mês sagrado do calendário islâmico. Em particular, o "iftar", a refeição ao pôr do sol em que amigos e familiares se reúnem para quebrar o jejum diário, pode ser uma ocasião comunitária.

"Às vezes, os cristãos fazem sobremesas e as enviam para seus vizinhos muçulmanos", conta Khardoum. "Às vezes, os muçulmanos enviam comida. Ou todos jejuam juntos. É muito bom compartilhar essas coisas."