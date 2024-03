Sem citar EI, Putin promete retaliação por atentado

"Todos os perpetradores, organizadores, e todos que ordenaram este crime serão punidos", declarou o presidente russo. "Quem quer que eles sejam, quem quer que os esteja guiando. (...) Vamos identificar e punir todos que estão por trás dos terroristas, que prepararam essa atrocidade, esse ataque contra a Rússia, contra o nosso povo."

A Ucrânia, por sua vez, acusou o Kremlin e seus serviços de orquestrar o ataque para justificar uma escalada na guerra. O Ministério das Relações Exteriores ucraniano disse que as acusações contra o país eram "uma provocação planejada pelo Kremlin para alimentar ainda mais a histeria antiucraniana na sociedade russa".

Segundo o Ministério do Interior russo, os suspeitos são cidadãos estrangeiros. Emissoras de TV russa exibiram imagens dos homens, feridos, sendo interrogados por forças de segurança. Eles seriam do Tadjiquistão, ex-república soviética de maioria muçulmana que faz fronteira com o Afeganistão e de onde já saíram reforços para as fileiras do EI. Mais de 1,5 milhão de tadjiques trabalharam na Rússia, e muitos têm cidadania russa.

Putin declarou luto oficial no domingo e afirmou que medidas adicionais de segurança estavam sendo impostas no país.

Segundo as autoridades russas, é possível que o número de vítimas do ataque à casa de shows continue a subir à medida em que os corpos das vítimas – mortas a tiros ou por intoxicação decorrente do incêndio provocado que consumiu o local – vão sendo identificados.

Agência estatal russa confirma alerta