O papel central de Kate Middleton na família real britânica

Até que, em março, o Palácio de Kensington, residência oficial em Londres do príncipe William e de Kate, divulgou por ocasião do Dia das Mães uma foto dela sorridente e saudável ao lado dos três filhos.

Agências de notícias, porém, logo questionaram a autenticidade do registro, após detectarem que a imagem havia sido alterada digitalmente. Pouco depois, Kate admitiu ter manipulado pessoalmente a foto.

Mais teorias especulativas seguiram-se ao episódio: seria uma tentativa de esconder algo?

Uma semana após o "Kategate", a princesa foi avistada passeando com o marido em uma mercearia de produtos regionais em Windsor, onde compraram pão. Outro cliente avistou o casal real e registrou a cena com o celular, afirmando depois ao tabloide britânico The Sun que Kate parecia feliz e relaxada.

Então estava tudo bem agora? Infelizmente, não. Em uma mensagem de vídeo divulgada na noite desta sexta-feira (22/03), Kate anunciou que foi diagnosticada com câncer no início do ano, após a cirurgia no abdômen. "Minha equipe médica me aconselhou a fazer quimioterapia preventiva e eu agora estou nas primeiras etapas do tratamento", disse a princesa no vídeo, que teria sido gravado dois dias antes. O escritório que a representa disse que nenhum detalhe adicional sobre a doença seria dado.

Para muitos, a vida de Kate, antes disso, parecia um conto de fadas: casamento com o futuro rei, três filhos saudáveis, amada pelo povo.