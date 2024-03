O que é o "Estado Islâmico K", que reinvidica ataque em Moscou

O nome do grupo deriva de Khorasan, um termo antigo para um território que abrange aproximadamente partes do atual Irã, Turcomenistão e Afeganistão, embora suas atividades se estendam para além dessa região. Além de perpetrar ataques mortais no Irã, Paquistão, Tajiquistão e Uzbequistão, o EI-K também tem se envolvido em operações contra os Estados Unidos e a Europa.

O que é o EI-K?

O EI-K foi formado em 2014 por uma facção de membros desertores do Talibã e da Al Qaeda no Paquistão e no Afeganistão que adotaram uma interpretação mais violenta do jihadismo. Em 2015, o grupo se identificou formalmente como uma extensão do EI na região de Khorasan. Assim como o "Estado Islâmico", o EI-K tem o objetivo de estabelecer um califado transnacional, um Estado para os muçulmanos governado de acordo com sua própria interpretação radical do Islã.

Analistas descrevem as conexões entre os membros do EI-K e de grupos terroristas com ideias semelhantes como fluidas, com combatentes e facções da Al Qaeda, do Talibã e de outras milícias mudando frequentemente de alianças para se juntarem ao EI-K.

Antes de o Talibã tomar o poder no Afeganistão em agosto de 2021, as forças dos Estados Unidos e do governo afegão da época atacaram o EI-K, matando muitos de seus líderes de nível médio e superior. Contudo, o vácuo de segurança deixado pela saída das forças americanas do território afegão deu novo fôlego ao grupo e permitiu a criação de novos campos de treinamento e a expansão de suas redes globais.

As autoridades talibãs afirmam que tentaram conter as atividades do EI-K, alegando que as forças de segurança prenderam milhares de membros do grupo. Mas a capacidade do Talibã de sustar a organização foi considerada insuficiente e ineficaz, uma vez que seus ataques às minorias étnicas e religiosas no Afeganistão se tornaram mais frequentes e mais mortais.