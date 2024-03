O que está por trás dos grãos doados pela Rússia à África

Emmerson Mnangagwa, presidente do país, demonstrou apreço pela doação, estendendo os cumprimentos ao presidente russo, Vladimir Putin.

"Em nome do povo e do governo do Zimbábue, expresso minha profunda gratidão ao meu querido irmão, o presidente da Federação Russa", comentou Mnangagwa durante a cerimônia oficial de entrega.

Para muitos zimbabueanos, a esperança é de que essa ajuda possa ser de longo prazo, a fim de garantir sua sobrevivência: "Esperamos que essas doações de alimentos continuem para que nossas famílias sobrevivam. Não temos outros meios de obter alimentos", disse à DW uma mulher no centro de distribuição de alimentos.

Motivos questionados

Embora a doação de grãos seja um alívio bem-vindo para o Zimbábue, alguns especialistas questionam os motivos por trás da ação russa no continente africano.

Alex Vines, diretor do Programa para a África da Chatham House, um think tank com sede em Londres, afirmou à DW que a doação da Rússia pode ter mais a ver com estratégia política do que com humanitarismo.