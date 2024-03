PF prende três suspeitos de mandar matar Marielle Franco - Domingos e Chiquinho Brazão, conselheiro do TCE e deputado federal, além de ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa, são alvos da operação que apura mandantes do crime.A Polícia Federal (PF) prendeu neste domingo (24/03) três suspeitos de ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) no Rio de Janeiro em março de 2018. Os detidos foram o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE) Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio.

Os mandados de prisão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrem no âmbito da Operação Murder Inc, que apura os assassinatos de Marielle e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, que estava no carro no momento do crime.

A PF cumpre ainda neste domingo 12 mandados de busca e apreensão, todos na cidade do Rio. A ação é realizada em conjunto com a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Rio, e tem apoio ainda da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.