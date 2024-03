Prefeita aliada ao ex-presidente Correa é morta no Equador - Brigitte García é a segunda política mulher executada em menos de dois meses. Crime ocorre em meio a estado de exceção decretado pelo governo de Noboa para tentar conter onda de violência atribuída a narcotraficantes.Em meio ao estado de exceção decretado pelo governo do Equador para tentar conter a onda de violência que assola o país, a prefeita da cidade litorânea de San Vicente, Brigitte García, foi executada a tiros, informou a polícia neste domingo (24/03).

"Nesta madrugada, no setor de San Vicente, Manabí, foram identificadas no interior de um veículo duas pessoas sem sinais vitais, com ferimentos por arma de fogo, correspondentes a Jairo L. e Brigitte G. (prefeita do município de San Vicente)", declarou a polícia em uma rede social. Segundo veículos locais, a outra pessoa seria Jairo Loor, diretor de comunicação do município.

Aos 27 anos, García era considerada a prefeita mais jovem do país e militava no movimento Revolução Cidadã, liderado pelo ex-presidente esquerdista Rafael Correa (2007-2017).