Boeing anuncia saída de CEO em meio à crise do 737 MAX

Executivos de companhias aéreas também têm expressado frustração com a empresa, e a imprensa dos EUA tem apontado para problemas que vêm se avolumando na cultura de gestão da companhia, excessivamente focada em lucros e cortes de custos.

Por décadas conhecida pela excelência da engenharia dos seus aviões, a Boeing passou por profundas mudanças na segunda metade dos anos 1990, quando promoveu uma fusão com sua então rival McDonnell Douglas.

Segundo analistas do setor, com o tempo, a cultura corporativa da McDonnell Douglas, menos rigorosa com segurança e dedicada a manter os custos de produção baixos, tanto na fabricação quanto no desenvolvimento de novos modelos, acabou engolindo a Boeing, que passou a terceirizar boa parte da sua produção - inclusive de componentes sensíveis - e a direcionar menos verba para pesquisa. Um dos símbolos dessa mudança foi a troca da sede corporativa, antes em Seatle, nas proximidades da fábrica, para Chicago, distante centenas de quilômetros, que afastou ainda mais os executivos dos aspectos da produção.

No início do mês, a Boeing também apareceu no noticiário após um ex-funcionário da empresa ser encontrado morto em Charleston, no estado da Carolina do Sul, dias após prestar depoimento sobre falhas nas aeronaves da companhia. John Barnett, de 62 anos, havia atuado como gerente de qualidade da Boeing até 2017, trabalhando na linha de produção do modelo 787 Dreamliner, outra aeronave da empresa que acumulou problemas na sua trajetória. Segundo informações preliminares, ele cometeu suicídio. Em 2019, Barnett disse à rede BBC que a Boeing instalou deliberadamente peças de má qualidade ou defeituosas em aviões 787 para impedir atrasos na produção.

