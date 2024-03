Bolsonaro se abrigou na embaixada da Hungria após ação da PF - Reportagem do New York Times mostra que ex-presidente passou dois dias em fevereiro na sede da representação da Hungria em Brasília, após ter seu passaporte confiscado e ver aliados sendo alvo de mandados de prisão.O ex-presidente Jair Bolsonaro passou dois dias na embaixada da Hungria em Brasília após ter o passaporte confiscado pela Polícia Federal (PF), em fevereiro deste ano, numa aparente tentativa de obter refúgio e contornar uma ordem de prisão. A informação foi revelada nesta segunda-feira (25/03) pelo jornal americano New York Times, que obteve vídeos que mostram Bolsonaro entrando e saindo da representação diplomática húngara.

Segundo a reportagem, Bolsonaro entrou na embaixada em Brasília com dois seguranças em 12 de fevereiro e só deixou o local dois dias depois, em 14 de fevereiro. Além de vídeos de câmeras de segurança da embaixada, o NYT divulgou fotos de satélite que mostram o veículo usado pelo ex-presidente estacionado na embaixada durante esse período. No local, Bolsonaro foi recebido pelo embaixador húngaro, Miklos Tamás Halmai.

A chegada do ex-presidente à embaixada ocorreu quatro dias depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar que Bolsonaro entregasse seu passaporte, no âmbito de uma operação que investiga a tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022. Agentes da PF acabaram apreendendo o documento.