Como bomba de Hiroshima deixou marcadas sombras das vítimas

Em outras palavras, como aponta a publicação científica, essas silhuetas são, na verdade, a aparência original do pavimento ou das fachadas antes da detonação. A exposição à luz e ao calor branqueou as superfícies ao redor, fazendo com que as áreas não expostas parecessem sombras escuras.

Com relação à suposta vaporização de corpos, Minako Otani, professora da Universidade de Hiroshima, acrescenta um detalhe assustador a essa história: mesmo com o calor extremo, é possível que restos humanos, embora gravemente danificados, tenham sobrevivido, disse ela ao meio de comunicação japonês Peace Seeds. Essa afirmação derruba a noção de vaporização completa, sugerindo, em vez disso, que parte da essência física das vítimas ainda permaneceu entre as ruínas.

A ciência por trás das sombras

A Atomic Heritage Foundation, organização sem fins lucrativos com sede em Washington, esclarece que o imenso poder destrutivo das bombas atômicas vem da fissão nuclear. Esse processo é iniciado quando um nêutron colide com o núcleo de isótopos pesados, como o urânio-235 ou o plutônio-239, desencadeando uma reação em cadeia.

Alex Wellerstein, do Stevens Institute of Technology, destaca que essa reação pode dividir um número colossal de átomos em frações de segundo, liberando energia intensa e radiação gama. Esta última é particularmente prejudicial devido à sua capacidade de atravessar roupas e pele, danificando gravemente os tecidos e o DNA. As temperaturas atingidas nas explosões de 1945 chegaram a 5.538 graus Celsius, o que, de acordo com a Live Science, contribuiu para a criação dos efeitos de branqueamento em torno das silhuetas de pessoas e objetos.

Entre as muitas sombras de Hiroshima, além da do homem com a bengala na mão, está a de um indivíduo sentado nas escadas de um banco, uma impressão quase completa que resistiu ao teste do tempo até sua transferência para o Museu Memorial da Paz de Hiroshima. Esse local agora serve como guardião de memórias dolorosas, convidando à reflexão sobre as consequências devastadoras das armas nucleares.