Conselho de Segurança da ONU aprova cessar-fogo em Gaza - Resolução que exige trégua "duradourq e sustentável" e soltura de todos os reféns foi aprovada com a abstenção dos EUA, que desta vez não fez uso do seu poder de veto, marcando inflexão no apoio a Israel.Após quatro tentativas fracassadas ao longo de mais de cinco meses de conflito, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou nesta segunda-feira (25/03), com os votos de 14 de seus 15 membros e a abstenção dos Estados Unidos, uma resolução que exige um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e a soltura de todos os reféns mantidos pelo grupo radical islâmico na Faixa de Gaza.

A resolução, que tem caráter vinculativo – e cujo descumprimento, portanto, pode levar à imposição de sanções internacionais –, foi levada ao conselho por 10 membros e teve o apoio de Rússia, China e dos países árabes.

"O povo palestino sofreu grandemente", declarou ao conselho o embaixador da Argélia nas Nações Unidas, Amar Bendjama, falando após a votação. "É nossa obrigação dar um fim a este banho de sangue, antes que seja tarde demais."