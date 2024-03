Daniel Alves deixa prisão na Espanha após pagar fiança

Alves conseguiu receber a quantia depois de quase uma semana. Inicialmente, Alves recorreu à família de seu ex-companheiro de equipe no Barcelona, o também jogador Neymar, que na época se gabou publicamente de tê-lo ajudado a pagar a fiança de 150 mil euros (R$ 800 mil) como indenização à vítima, o que ajudou a reduzir a pena. Mas, na semana passada, o pai de Neymar deixou claro, em um comunicado, que dessa vez não arcaria com os custos.

Durante todo o julgamento, a defesa do jogador da seleção brasileira argumentou que a solvência financeira do jogador se esvaiu após sua prisão, pois seu contrato com o clube mexicano Pumas, onde jogava, foi rescindido, assim como os seus acordos de patrocínio com várias marcas que ele representava.

md (EFE, ots)