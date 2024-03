Há 200 anos, Brasil ganhava sua primeira Constituição

A solução encontrada por Dom Pedro foi criativa. "Ele usou basicamente o mesmo texto do projeto de 1823 com a criação de um quarto poder, o poder moderador [exercido por ele mesmo], o que tornava o imperador irresponsável, ou seja, não passível de responsabilização de seus atos e acima dos demais poderes", acrescenta Galves.

Mesmo com essa adaptação autoritária, o imperador julgava que era essencial governar dentro de um modelo constitucional, seguindo uma tendência de sua época. "A roupagem constitucional era importante naquele momento", diz Galves. "Havia forte apelo constitucional nos dois lados do Atlântico."

Nesse sentido, na posição de "monarca constitucional", Dom Pedro ganhava certa proteção diante de pressões internas, além de automaticamente se tornar candidato a uma alternativa constitucional em Portugal.

"O objetivo de Dom Pedro foi, de um lado, assegurar uma ordem jurídica e política que preservasse o protagonismo pessoal e simbólico do monarca e, de outro, alimentar esse protagonismo pela entrada em vigor dos dispositivos constitucionais, acionando a tomada de decisões, a barganha de apoios e de favores, o fortalecimento da monarquia constitucional como instrumento e vitrine da presença do Império do Brasil no cenário continental e internacional", analisa o historiador Paulo Henrique Martinez, professor na Universidade Estadual Paulista.

Ele ressalta que o significado estratégico foi "acenar com a possibilidade de conciliar passado e futuro, tendo em vista a reunificação do Império português pela legitimidade dinástica da Casa de Bragança, pela qual ele não poderia renunciar aos fundamentos do Absolutismo e da Realeza, e pela representatividade social e territorial de interesses, diferentes e conflitantes de seus componentes, como, por exemplo, a definição de esferas de autonomia regional e a escravidão, pela qual pretendia obter a estabilidade e a viabilidade da unidade política do Império".

Autor de, entre outros livros, Dom Pedro – A História Não Contada, o pesquisador e biógrafo Paulo Rezzutti salienta que, o imperador julgava nunca ter deixado de ser liberal. "Naquela época, perante 99,9% dos monarcas europeus, principalmente os líderes da Santa Aliança, que eram anticonstitucionais e antiliberais, Dom Pedro 1° era um louco ao dar ele próprio ao povo uma constituição", comenta.