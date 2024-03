Macron vai condecorar cacique Raoni com Legião de Honra - Líder indígena vai receber condecoração durante visita do presidente francês a Belém. Brasileiros que receberam honraria incluem figuras como D. Pedro 2° e ex-presidentes.O presidente francês, Emmanuel Macron, vai condecorar na terça-feira (26/03) o cacique Raoni com a Legião de Honra, a mais alta distinção francesa, no primeiro dia de sua viagem oficial ao Brasil, anunciou o governo francês nesta segunda-feira.

A condecoração Raoni Metuktire, de 92 anos, será feita em Belém, no Pará. Segundo o governo francês, a honraria será conferida a Raoni por seu papel como "figura internacional da luta pela preservação da floresta amazônica e a cultura dos povos originários".

Criada em 1802 pelo imperador Napoleão Bonaparte, a Legião de Honra é a maior honraria concedida pela França a cidadãos do país e estrangeiros em reconhecimento a seus méritos. Ela conta com três graus e duas dignidades. Além do imperador Dom Pedro 2°, os ex-presidentes Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso estão entre os brasileiros que já receberam a honraria.