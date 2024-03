O que está por trás da crise do k-pop

A incerteza sobre a capacidade de financiamento dos artistas no país prejudicou as quatro maiores agências de gerenciamento. As ações da YG Entertainment caíram 15% em meados de março em relação ao início do ano. A HYBE caiu 19%, enquanto a gigante do setor SM Entertainment caiu 22% e a JYP Entertainment perdeu preocupantes 33% do valor de suas ações no mesmo período, de acordo com o jornal ChosunIlbo.

Em resposta à queda nas vendas, que representam uma grande fatia da receita total, as agências estão tentando lançar uma série de novos artistas. A YG Entertainment lançou a boy-band Treasure, a HYBE apresentou TWS e Katseye e a SM Entertainment promoveu o NCT Wish.

Mas não está claro se alguma dessas bandas, além de outras que estão sendo preparadas, tem o que é preciso para assumir o lugar de supergrupos como o BTS.

Escândalos

Outros problemas também assolaram o setor, com os membros do BTS atualmente cumprindo serviço militar sul-coreano, forçando a banda a entrar em um hiato de um ano, enquanto outras estrelas foram atingidas por escândalos.

Karina, uma cantora de 24 anos do grupo feminino Aespa, provocou uma tempestade de protestos dos fãs depois que foi revelado, no final de fevereiro, que ela estava em um relacionamento com o ator Lee Jae-wook.