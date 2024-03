Brasil muda tom e manifesta preocupação com eleição na Venezuela - Itamaraty aponta que bloqueio de candidatura oposicionista pelo regime chavista não é compatível com acordo internacional. Caracas reage e diz que nota brasileira é "medíocre" e "parece ter sido ditada pelos EUA".Em uma mudança de tom, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil manifestou pela primeira vez preocupação com o andamento do processo eleitoral na Venezuela sob o regime chavista em nota uma divulgada nesta terça-feira (26/03). O governo venezuelano reagiu com uma nota dura, acusando o Itamaraty de "intervencionismo".

"O governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral", diz o texto, que marca a primeira manifestação do tipo sobre o pleito presidencial venezuelano pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até agora vinha evitando direcionar críticas às medidas que o líder Nicolás Maduro vem aplicando para barrar candidatos da oposição.

Manifestação após bloqueio de candidatura