Como funciona a troca de informações entre os serviços de inteligência

Como a Alemanha lida com o EI-K?

Para Götschenberg, as autoridades alemãs têm feito um bom trabalho em relação ao combate ao EI-K. "Nos últimos dois anos, tivemos de lidar com várias situações em que se suspeitava de que integrantes do EI-K planejavam ataques. Conseguimos impedir esses atos em um estágio inicial".

Em Colônia, cidade com mais de um milhão de habitantes no oeste da Alemanha, supostos integrantes do EI-K já haviam selecionado a catedral, popular entre os turistas, e um festival público como possíveis alvos. E há apenas uma semana, investigadores em Gera, na região central da Alemanha, prenderam dois homens suspeitos de planejarem um ataque ao Parlamento sueco sob a bandeira do EI-K.

O pesquisador de terrorismo Peter Neumann fez a ressalva, na rádio Deutschlandfunk, que, de acordo com a Europol, o número de tentativas de ataques aumentou drasticamente desde 7 de outubro, data do ataque do grupo radical islâmico Hamas a Israel.

"Ainda bem que não aconteceu nada, mas as ameaças estão se tornando mais frequentes. E, às vezes, nada acontece por uma questão de sorte".Autor: David Ehl