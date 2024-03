Condição rara faz pacientes verem demônios em vez de pessoas

A prosopometamorfopsia, ou PMO, é uma condição visual extremamente rara, com menos de 100 casos citados desde 1904. Os pacientes relatam uma enorme variedade de distorções faciais. Enquanto Sharrah, paciente deste estudo, vê características extremamente esticadas com sulcos profundos no rosto, outros podem ver mudanças que fazem com que as características mudem de posição ou de tamanho.

Portanto, para as pessoas com essa condição, os rostos aparecem distorcidos de várias maneiras. Enquanto Sharrah vê demônios, alguns veem elfos, explica Mello.

Para alguns pacientes, metade do rosto desaparece. Para outros, as faces ficam roxas ou verdes, ou em constante movimento. Às vezes, a condição dura apenas alguns dias. Mas mais de três anos depois daquela manhã aterrorizante de novembro de 2020, Sharrah ainda vê "demônios".

Caso de Sharrah é raríssimo

Ao contrário de outras pessoas com PMO, quando Sharrah vê rostos em telas planas, eles parecem normais. Isso permitiu que Mello e os outros pesquisadores criassem as primeiras imagens em 2D que dão uma ideia de como as pessoas com PMO veem os rostos.

Para criar as imagens, os pesquisadores pediram a Sharrah que comparasse como via rostos com as fotos dessas mesmas pessoas que apareciam em uma tela de computador. Assim, foi possível detalhar e descrever as distorções.