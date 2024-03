Do que o Haiti precisa para sair de mais uma crise? - Nas últimas semanas, onda de violência voltou a aumentar no país, que parece estar em um impasse. A DW consultou especialistas haitianos sobre possíveis soluções.Guerras de gangues, invasões de prisões e grandes protestos mergulharam o Haiti em caos desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. O agravamento da crise sociopolítica e econômica no país está agora levando a um êxodo maciço de haitianos. O Haiti realmente se tornou um Estado falido? Do que o país caribenho precisa para sair dessa crise profunda?

A renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry, no poder desde o assassinato de Moïse, seria o primeiro passo para restabelecer a governabilidade do país, que não realiza eleições desde 2016. Henry deveria ter deixado o governo em fevereiro, mas permaneceu no cargo após um acordo com a oposição. Como resultado, gangues armadas que controlam grande parte do país atacaram a sede presidencial, o aeroporto e as prisões, de onde escaparam cerca de 3 mil prisioneiros.

"A renúncia de Henry não mudará nada, mas é parte da solução. As pessoas querem ver outra face, mesmo que essa face possa ser pior. Henry tem sido indolente em relação ao sofrimento do povo", diz, em entrevista à DW, o economista e cientista político haitiano Joseph Harold Pierre, diretor do Centro de Desenvolvimento Estratégico do Caribe.