Especialista da ONU acusa Israel de atos genocidas em Gaza

A geração de condições de vida para a "destruição física" dos palestinos, defende o relatório de Albanese, ficaria comprovada com a destruição de 77% das instalações sanitárias do enclave, 68% da infraestrutura de telecomunicações e 60% das habitações e centros educativos, incluindo todas as universidades.

Lógica "genocida" e projeto colonial

"De forma mais ampla, as ações de Israel são impulsionadas por uma lógica genocida essencial ao seu projeto colonial na Palestina", destaca o relatório, que recorda também a existência de "práticas que visam a limpeza étnica dos palestinos" no período 1947-1949 e em 1967.

A natureza deliberada das ações israelenses que poderiam constituir genocídio nos cinco meses de conflito é comprovada, segundo o relatório, por acontecimentos como a retórica de altos funcionários israelenses, muitas vezes repetida por líderes religiosos, jornalistas, artistas, comentaristas políticos e outros atores.

Neste sentido, o relatório cita declarações como a do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, referindo-se aos palestinos como "monstros", do presidente Isaac Herzog culpando toda a nação palestina pelos ataques terroristas de 7 de outubro do ano passado, ou do ministro da Defesa, Yoav Gallant, chamando o povo da Palestina de "animais humanos".

"Os apelos a uma violência aniquiladora são dirigidos às tropas em serviço, fornecendo provas claras de incitamento direto e público ao cometimento de genocídio", destaca o relatório. O documento também condena o uso de "camuflagem humanitária" por parte de Israel para cometer estes abusos com supostas justificativas no direito humanitário internacional para fornecer uma base para sua ofensiva em Gaza.