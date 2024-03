Hungria já foi acusada de facilitar fuga de ex-premiê da Macedônia do Norte

Após perder todos os recursos para ficar longe da cadeia, Gruevski não se apresentou à Justiça na data prevista para o início do cumprimento da pena.

Em vez disso, reapareceu em público três dias depois em Budapeste, na Hungria, distante 800 quilômetros de Skopje, a capital da Macedônia do Norte.

Uma semana depois, o governo do primeiro-ministro da Hungria, o ultradireitistaViktor Orbán, concedeu asilo político para Gruevski.

Participação de diplomas húngaros na fuga

Logo surgiram questionamentos sobre como Gruevski havia conseguido sair da Macedônia do Norte, já que seu passaporte havia sido confiscado pelas autoridades do país. Os detalhes logo começaram a surgir, e apontaram para a participação direta de diplomatas húngaros.

Gruevski inicialmente fugiu para a vizinha Albânia. Depois, no mesmo dia, segundo as autoridades policiais albanesas, seguiu para Montenegro num carro registrado em nome da embaixada da Hungria em Tirana, a capital da Albânia. As autoridades policiais de Montenegro, por sua vez, confirmaram que Gruevski entrou e saiu do país acompanhado de pessoas com passaportes diplomáticos da Hungria, incluindo um embaixador.