Por que vacinação contra a dengue não decola no Brasil - Mesmo vivendo epidemia com o maior número de casos da história, país vê vacina encalhar nos postos de saúde. Para especialistas, baixa percepção de risco, falta de informação e negacionismo explicam o fenômeno.O Brasil enfrenta a maior epidemia de dengueda história. De acordo com o Ministério da Saúde, o país já ultrapassa os 2 milhões de casos, maior número desde que a pasta começou a contabilizar esse tipo de dado, em 2000. No total, são 758 mortes confirmadas em decorrência da doença, enquanto outros 1.252 óbitos estão sob investigação.

No entanto, mesmo com a explosão de casos, a vacinação, que já está disponível nos postos de saúde em cidades onde o risco é considerado maior, anda a passos lentos. Até o dia 22 de março, 1.235.236 doses haviam sido distribuídas, mas apenas 532.723 haviam sido aplicadas pelo SUS, ou seja, somente 43,1% do total.

Embora, segundo especialistas, o melhor jeito de prevenir a doença ainda seja combatendo o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, a vacina é uma grande aliada contra a dengue. Atualmente, ela está sendo aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de municípios com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes.