República Tcheca arrecada 800 mil projéteis para a Ucrânia - Diante de incerteza quanto à continuidade do apoio americano a Kiev e ofensiva russa iminente, país no Leste Europeu lidera ação para entregar munição à Ucrânia - comprada, principalmente, de países do Sul Global.Depois de a União Europeia (UE) falhar no cumprimento da promessa de entregar um milhão de projéteis à Ucrânia até o final do ano passado, Kiev receberá agora até 800 mil projéteis adquiridos graças a uma iniciativa da República Tcheca.

Com isso, a Ucrânia ganhará tempo até que a capacidade da indústria bélica nacional e europeia seja elevada ao ponto de poder suprir o país adequadamente com as munições de que necessita.

A ação tcheca foi lançada oficialmente em 20 de fevereiro deste ano, durante a Conferência de Segurança de Munique, espécie de Davos do setor de defesa. Ela vem em um momento de incertezas sobre a ajuda americana, com a paralisação no Congresso de um pacote bilionário de ajuda militar à Ucrânia.