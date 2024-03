Sonhos lúcidos podem ajudar a lidar com traumas

A ciência do sono se dedica a uma análise mais intensa do fenômeno desde a década de 1980. Pesquisadores conseguiram provar que sonhos lúcidos acontecem – o estágio do sono em que, diferentemente do sono profundo, há maior atividade cerebral; essa fase é perceptível pelos rápidos movimentos dos olhos por debaixo das pálpebras.

Durante o sonho lúcido, algumas áreas do cérebro têm nitidamente maior atividade. "Entre elas, por exemplo, uma região cerebral que é ativada quando estamos acordados, pensando em nós mesmos", explica o neurocientista Martin Dresler, da Universidade Radboud de Nimega.

O cérebro de pessoas que têm sonhos lúcidos frequentes também exibe outra particularidade notável: o lobo frontal, área importante para a reflexão sobre si mesmo, é maior.

Sonhos lúcidos também podem ser úteis para "treinar mentalmente" movimentos rotineiros que fazemos quando estamos acordados, melhorando-os na vida real.

Sonhos lúcidos na psicoterapia

Na terapia, sonhos lúcidos ganham cada vez mais importância. Segundo Brigitte Holzinger, psicoterapeuta e pioneira na ciência do sono e do sonho, eles são um excelente instrumento para lidar com pesadelos – algo especialmente importante quem sofre de transtorno de estresse pós-traumático, um distúrbio que surge após situações extremas ou ameaçadoras.