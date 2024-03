Supostos mandantes subestimaram força de Marielle - Domingos e Chiquinho Brazão não tinham ideia da importância da imagem e do poder político de Marielle e não contavam com a persistência de milhares de pessoas no mundo todo que exigiam justiça.Se você, como eu, é carioca, talvez conheça alguém que foi assassinado por atrapalhar interesses de milicianos. Eu mesma conheço um pai de família honesto que foi morto por abrir um comércio em área da milícia sem pedir permissão. É inacreditável. Mas, para essas pessoas, matar é rotina. E a impunidade é quase certa.

No domingo, depois de seis anos, os suspeitos de serem os mandantes do crime que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram presos (finalmente!). Eles são os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, que teriam ligações com milícias. Chiquinho era deputado federal e Domingos foi escolhido para fazer parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso mostra que a milícia ocupa vários espaços públicos e de poder. É surreal.

As razões do crime também começaram a ser esclarecidas. Uma delas é a disputa de terras. Os irmãos Brazão estariam querendo expandir territórios da milícia em Jacarepaguá (zona oeste do Rio de Janeiro). E Marielle se opunha a isso.