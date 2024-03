A festa do pijama de Bolsonaro - Honesto, sincero, corajoso - é assim que o bolsonarismo gosta de se ver. A realidade geralmente mostra exatamente o oposto como a visitinha à embaixada da Hungria enfatiza.Na próxima vez em que eu quiser bater um papo scom um dos meus amigos da vizinhança, me hospedarei na casa dele. Deixarei que me arranje, caso disponível, um quarto de hóspedes, traga uma máquina de café e peça uma pizza. Talvez até receba um pijama. Apesar de ter minha própria casa, não muito longe dali, onde as luzes funcionam, a água corre pelas torneiras e não chove pelo telhado, já que estou lá, por que não ficar mais tempo, de preferência por duas noites.

O que mais chama a atenção em Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados é a discrepância entre alegação e realidade. Ideais sublimes são carregados como ostensórios, a honestidade e a verdade são proclamadas, em contraposição à maldade e à hipocrisia dos rivais políticos. Mas não resistem a nenhuma checagem. É a típica história dos que pregam água e bebem vinho, como diz um provérbio alemão.

Bolsonaro venceu as eleições de 2018 com a promessa de que não era corrupto e que iria combater a corrupção em seu governo. Hoje está claro que nunca se tratou disso, mas sim de enriquecer seu clã, como comprovam os escândalos envolvendo joias e relógios, as rachadinhas, a compra de imóveis de luxo, as relações próximas com milicianos, os escândalos de corrupção envolvendo vários de seus ministros e a colocação do quarto filho na política, que, com apenas 25 anos, já foi indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do Distrito Federal. A fruta nunca cai longe do pé.