Acidente com ônibus da Flixbus deixa ao menos cinco mortos na Alemanha

Mobilização de hospitais

Somente após três horas, as autoridades que atenderam à ocorrência conseguiram erguer o ônibus e resgatar os corpos dos mortos de dentro do veículo. Alguns helicópteros também foram mobilizados para atender rapidamente os feridos.

Hospitais na região se prepararam para um grande afluxo de pacientes. O Hospital Universitário de Leipzig recebeu 11 feridos, um deles encontra-se na Unidade de Tratamento Intensivo.

Procurada, a Flixbus expressou sua solidariedade com as vítimas, disse que trabalha para esclarecer o episódio rapidamente e afirmou que o motorista que conduzia o ônibus no momento do acidente estava no volante desde a saída de Berlim, às 8h, e teria respeitado todas as pausas previstas na viagem.

ra/le (dpa, AFP)