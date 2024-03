Afinal, a Venezuela terá eleições presidenciais livres?

"A União Europeia está profundamente preocupada e lamenta o processo irregular e opaco que impediu alguns partidos de registrar os seus candidatos presidenciais. Todos os direitos políticos e civis, incluindo o direito a participar em eleições verdadeiras, devem ser respeitados", defendeu o porta-voz da Comissão Europeia para Política Externa, Peter Stano.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou ser "muito importante que o regime Nicolás Maduro reconheça e respeite o direito de todos os candidatos a concorrerem" às eleições presidenciais de julho.

Em uma mudança de tom, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil manifestou nesta terça-feira, pela primeira vez, preocupação com o andamento do processo eleitoral na Venezuela, após a Plataforma Unitária Democrática não ter conseguido inscrever Corina Yoris.

"O governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral", diz nota do Itamaraty, que marca a primeira manifestação do tipo sobre o pleito presidencial venezuelano pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vinha evitando direcionar críticas às medidas que Maduro vem aplicando para barrar candidatos da oposição.

Caracas respondeu com um comunicado duro, acusando o Itamaraty de "intervencionismo".

O governo brasileiro ressaltou, em sua nota, que o impedimento do registro da candidatura de Yoris não é compatível com os acordos assinados em outubro do ano passado, em Barbados, entre governo e oposição venezuelanos, para promoção de diálogo, direitos políticos e garantias eleitorais na Venezuela.