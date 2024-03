América Latina se torna palco de disputa comercial entre China e EUA

O interesse da China nas chamadas "novas infraestruturas" é em grande parte impulsionado pelos seus próprios esforços para melhorar a sua economia, aponta Myers. Segundo ela, Pequim observa que o crescimento futuro, mesmo a taxas moderadas, exigirá um maior grau de competitividade e até domínio dos setores fronteiriços.

De acordo com Myers, os projetos são geralmente de menor escala do que os grandes e emblemáticos da Nova Rota da Seda na América Latina, e tendem a incorrer em menos riscos operacionais, financeiros e de reputação. "Isto é importante num momento em que a China procura reduzir o risco da iniciativa", avalia.

O boom de grandes construções financiadas por Pequim teve como legado obras importantes, como o porto de Chancay no Peru, que é visado por vários países da região, mas não escapou de polêmicas. Na Colômbia, a represa de Hidroituango, a maior do país, ficou marcada por problemas contratuais com empresas chinesas. A inciativa da China também impulsionou a alta nos endividamentos nacionais, algo que ficou marcado especialmente no continente africano, acrescenta Caramuru.

No Brasil, em meio ao entusiasmo com os as promessas de investimentos de Pequim, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) instaurou um procedimento extrajudicial para investigar um projeto que propunha a construção de um porto de águas profundas e de uma cidade futurística em Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba. Os investimentos previstos seriam de R$ 9 trilhões, o que levantou suspeita.

Um estudo do Inter American Dialogue revelou que dados sobre o investimento estrangeiro direto chinês na região mostraram uma notável tendência decrescente nos anúncios de projetos nos últimos anos. A queda é atribuível a numerosos fatores, mas está, pelo menos parcialmente, relacionada a uma recalibração em curso das prioridades de investimento por parte do governo da China e das suas empresas, concluiu. "A China está apostando em projetos menores e com utilização intensiva de tecnologia para fazer crescer a sua própria economia e reduzir o risco da sua presença internacional", pontua Myers.

Tendências de não alinhamento