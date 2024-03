Como disparada no preço do cacau impacta o mercado brasileiro

"Ainda poderá haver revisões em baixa na oferta nos próximos meses se as colheitas intercalares na Costa do Marfim e no Gana, que começam em abril, também se revelarem fracas devido à seca e aos fortes ventos do Harmattan", aponta, mencionando o fenômeno climático proveniente do Deserto do Saara notório por carregar nuvens de areia na África Ocidental.

Além disso, a região lida com uma falta de recursos para novas colheitas. "O aumento dos preços não chega aos produtores africanos, ficando em grande parte com intermediários, o que causa desinvestimento", pontua Leonardo Rossetti, analista de inteligência de mercado da StoneX. Uma reversão no cenário não é simples, ele lembra, já que não se trata de uma cultura anual, com os cacaueiros demorando entre quatro e cinco anos para gerarem frutos.

Este cenário está refletido nas últimas previsões da Organização Internacional do Cacau (ICCO), que prevê que a oferta global da commodity deverá cair mais de 10% no atual período 2023/24, e que projeta um déficit recorde de 374 mil toneladas neste ano. Neste caso, será o terceiro ano consecutivo do mercado registrando maior consumo do que oferta, algo que não ocorria desde 1969.

Cenário no Brasil

Apesar de ser o sétimo maior produtor do mundo, o cenário para o Brasil também é de déficit, com grande necessidade de importação, principalmente dos exportadores africanos. No último ano, o país teve um consumo de 253 mil toneladas, enquanto produziu 220 mil toneladas de cacau bruto.

Sobre as exportações nacionais, Rossetti aponta que um destaque do país é o envio de manteiga de cacau para a América Latina e os Estados Unidos. Quanto aos chocolates em si, os envios nacionais não contam com grande repercussão.