Efeito nocebo, o irmão maligno do placebo - Conceituado como uma expectativa negativa em relação a medicamentos ou vacinas, o problema pode exacerbar sensações de dor, ansiedade, náusea e fadiga. Comunicação entre médicos e pacientes é apontada como solução."Alguém se aproxima e diz: 'meu Deus, você está horrível, vai ficar doente?', E, de repente, você fica doente mesmo", conta Charlotte Blease, ao relembrar uma recente viagem de ônibus de Belfast a Dublin, na Irlanda. "Você já tem essa expectativa, e isso aumenta os sintomas".

Blease, pesquisadora da área de saúde da Universidade de Uppsala, na Suécia, e uma das autoras do livro de The Nocebo Effect: When Words Make You Sick (O efeito nocebo: quando as palavras deixam você doente, em tradução livre), estava sentindo náuseas e enjoo, tentando se distrair com qualquer outro pensamento. E sabia que, se alguém a interrompesse, isso provocaria o efeito nocebo.

"O efeito nocebo são resultados negativos para a saúde que surgem a partir de expectativas negativas", explica Blease.