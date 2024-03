Jair Renan vira réu acusado de fraude em empréstimos - Justiça do Distrito Federal acatou denúncia contra filho do ex-presidente Bolsonaro. Suspeito de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso, ele teria forjado resultados financeiros em empresa.A Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia e tornou réu Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais outras cinco pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.

A decisão foi proferida na segunda-feira (25/03) pela 5ª Vara Federal do Tribunal de Justiça do DF, após denúncia – que está sob sigilo – apresentada pelo Ministério Público contra Jair Renan.

Ele teria forjado resultados financeiros de uma empresa sua, a RB Eventos e Mídia, para obter empréstimos bancários no valor de R$ 698 mil, que não foram quitados.