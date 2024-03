Promotoria espanhola pede dois anos e meio de prisão para Rubiales por beijo forçado em atleta - Promotoria espanhola acusa ex-dirigente de agressão sexual e coerção da jogadora da seleção feminina de futebol Jenni Hermoso. Outros três cartolas também podem pegar pena de 1,5 ano se for comprovado que houve coerção.O Ministério Público espanhol pediu pena de dois anos e meio de prisão ao ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales por agressão sexual e coerção da jogadora Jenni Hermoso, por causa do beijo não consensual que o cartola deu nela após a final da Copa do Mundo Feminina em Sydney, em agosto de 2023.

O MP pediu ainda que Rubiales seja inabilitado para trabalhar no esporte enquanto cumprir a sentença, que seja colocado em liberdade condicional por dois anos e que seja proibido de se comunicar com a jogadora e de se aproximar dela em um raio de 200 metros por quatro anos, além de pagar a ela uma indenização no valor de 50 mil euros (R$ 270 mil).

Na Espanha, sentenças de prisão de até dois anos são geralmente suspensas.