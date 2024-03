Ataques russos atingem centrais elétricas da Ucrânia - Rússia voltou a mirar infraestrutura energética ucraniana com drones e mísseis, provocando danos em seis regiões do país. Ministro pede mais sistemas de defesa ao Ocidente para proteger setorUm ataque com mísseis e drones lançado na noite de quinta-feira (28/03) contra a Ucrânia deixou danos na infraestrutura energética em seis regiões, informou nesta sexta-feira o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal.

"Ontem à noite, a Rússia continuou seus bárbaros ataques ao sistema energético ucraniano. Há danos na infraestrutura energética das regiões de Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Cherkassy e Chernivtsi. Em algumas regiões ocorreram apagões de emergência", disse em uma mensagem no Telegram.

"O principal alvo do ataque foi novamente o nosso setor energético. Resistimos ao golpe. O sistema energético ainda está inteiro, mas a situação é muito difícil", alertou Shmygal, citado pela agência de notícias Interfax-Ucrânia.